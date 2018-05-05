FlyToMoon победила OG в плей-офф "Эпицентра"

Российская FlyToMoon нанесла поражение OG в матче 2-го раунда плей-офф нижней сетки EPICENTER XL – 1:0. Следующий соперник победившей команды определится в поединке Virtus.pro – Mineski. Проигравший коллектив завершил выступление на турнире.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили турниры категории Major. Триумфатор первенства определится на арене "ВТБ Ледовый дворец".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Плей-офф

Нижняя сетка

2-й раунд

OG – FlyToMoon – 0:1