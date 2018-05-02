FlyToMoon победила "Империю" в российском дерби на "Эпицентре"

FlyToMoon взяла верх над Team Empire в матче 5-го тура группового этапа EPICENTER XL со счетом 2:1. Для победившей команды, гарантировавшей себе выход в плей-офф еще в предпоследнем туре, этот успех стал третьим на соревновании. "Империя" завершила турнир, проиграв во всех пяти поединках.

На этом этапе встречи проходили по круговой системе до двух побед. По две лучшие команды из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, еще по две – в нижнюю сетку.

Призовой фонд соревнования составляет один миллион долларов. Ранее в России не проходили категории "мэйджор".

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Групповой турнир

5-й тур

Группа A

FlyToMoon (Россия) – Team Empire (Россия) – 2:1