Сразу два игрока OG покинули команду, сообщает пресс-служба организации. Таль "Fly" Айзик и Густав "s4" Магнуссон продолжат карьеру в Evil Geniuses. Из-за ухода киберспортсменов OG была вынуждена сняться с China Dota2 Supermajor. Израильтянин и швед заменят в составе "Злых гениев" Расмуса "MISERY" Филипсена и Клинтона "Fear" Лумиза.

Fly выступал за OG с момента создания команды в октябре 2015 года. S4 пополнил коллектив в августе 2016 года.

Состав OG: Юхан "n0tail" Сундштайн (Дания), Себастьян "7ckngMad" Дебс (Франция), Джесси "JerAx" Вайникка (Финляндия).

Состав Evil Geniuses: Артур "Arteezy" Бабаев (Канада), Саид Самаил "SumaiL" Хассан (Пакситан), Густав "s4" Магнуссон (Швеция), Андреас Франк "Cr1t-" Нильсен (Дания), Таль "Fly" Айзик (Израиль).