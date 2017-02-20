Финалисты The International встретятся в первом туре SL i-League в Шанхае

Огранизаторы турнира StarLadder i-League опубликовали расписание LAN-финала, который пройдет с 23 по 26 февраля в Шанхае. Две приглашенные команды и шесть победителей региональных квалификаций были поделены на две группы. По два сильнейших коллектива из каждого квартета попадут в плей-офф. В стадии игр на выбывание не будет сетки проигравших, а значит команда покинет чемпионат после первого поражения в плей-офф. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов.

В первом туре группового этапа встретятся действующий победитель The International китайская Wings и американская Digital Chaos, за которую выступает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок. Также в первом раунде две европейские команды Team Secret и Team Liquid поборются с китайскими VG.J и IG.Vitaity. Откроет турнир встреча победителя The Boston Major европейской OG и победителя отборов в Южной Азии – филиппинская TNC.