Финалисты The International 2017 приглашены на SL i-League в Киеве

Участники финала чемпионата мира 2017 по Dota 2 Team Liquid и Newbee получили прямые приглашения в основной этап SL i-League Invitational Season 3. Турнир пройдет в Киеве с 12 по 15 октября. Призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

Помимо триумфаторов прошлого сезона в SL i-League Invitational Season 3 примут участие победители региональных квалификаций для Европы, СНГ, Северной Америки, Южной Америки, Китая и Юго-Восточной Азии.