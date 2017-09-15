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18:02 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Финалисты The International 2017 приглашены на SL i-League в Киеве

Team Liquid. Фото Team Liquid
Team Liquid. Фото Team Liquid

Участники финала чемпионата мира 2017 по Dota 2 Team Liquid и Newbee получили прямые приглашения в основной этап SL i-League Invitational Season 3. Турнир пройдет в Киеве с 12 по 15 октября. Призовой фонд чемпионата составит 300 тысяч долларов. Кроме того, регламентом предусмотрены рейтинговые очки, необходимые для попадания на The International 2018.

Помимо триумфаторов прошлого сезона в SL i-League Invitational Season 3 примут участие победители региональных квалификаций для Европы, СНГ, Северной Америки, Южной Америки, Китая и Юго-Восточной Азии.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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