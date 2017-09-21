Финал открытой квалификации DreamLeague между Na’ Vi и "Гамбит" перенесли на пятницу

Natus Vincere сыграет с Gambit Esports в финале открытых отборочных DreamLeague Season 8 СНГ-региона в пятницу, встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Поединок должен был состояться ранее, однако он совпал с финал закрытой квалификации PGL Open Bucharest, где состав украинской организации встречался с Team Empire (2:1).

Победитель получит право выступить в закрытых отборочных для Европы и СНГ, в которых также будут участвовать Team Liquid, Virtus.pro, OG, Team Empire, Team Secret, Vega Squadron и w33 Stack. В основную часть турнира пройдут четыре команды. Остальные регионы получат по одному слоту. LAN-финал состоится 1-4 декабря на DreamHack Winter 2017. Призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов.