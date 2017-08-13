10:41 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Финал чемпионата мира по Dota 2 смотрели более 5 миллионов человек

 
The International 2017.Чемпионат мира по Dota 2. Вся информация

Гранд-финал The International 2017, в котором встречались европейская Team Liquid и китайская Newbee, посмотрело в общей сложности более пяти миллионов зрителей в интернете, сообщает TrackDota. По информации источника, наибольшее количество человек следило за решающим поединком чемпионата мира в Китае – три самых популярных трансляции на китайском языке собрали более четырех миллионов зрителей. На англоязычном стриме матч посмотрело порядка 700 тысяч человек, на русскоязычном – 200 тысяч.

Победу одержала Team Liquid, переиграв оппонента всухую – 3:0. Команда заработала 10,8 миллиона долларов призовыми. Чемпионат мира по Dota 2 проходил в Сиэтле на "Ки-арене", которая вмещает 17 тысяч зрителей. В финальной части принимали участие 18 пятерок. Общий призовой фонд The International составлял более 24 миллионов долларов, что является рекордной суммой для киберспорта.

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