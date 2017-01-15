Филиппинская TNC заработала 800 тысяч долларов, победив на WESG

Филиппинский коллектив TNC Pro Team переиграл со счетом 2:1 датскую Cloud9 в финале турнира World Electronic Sports Games, призовой фонд которого в дисциплине Dota 2 составил 1,5 миллиона долларов. В полуфинале южно-азиатская команда оказалась сильнее шведской The Alliance, а Cloud9 взяла верх над перуанской Infamous.

Всего в соревнованиях приняло участие 24 коллектива, состоящих из граждан одной страны. Все представители региона из СНГ, кроме MVP Revolution, завершили свое выступление на групповой стадии. Они покинули турнир в четвертьфинале.