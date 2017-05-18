Филиппинская TNC – первый полуфиналист SL i-League в Шанхае

Филиппинская TNC Pro Team переиграла шведскую The Alliance в финале группы А на турнире SL i-League, который проходит в эти дни в Шанхае. Счет встречи – 2:0. Благодаря этой победе TNC стала первой командой, пробившейся в плей-офф. Вторую путевку в стадию игр на выбывание от квартета А разыграют "Альянс" и победитель противостояния китайских VG.J и Invictus Gaming. Оба коллектива из Поднебесной уступили в первом туре домашнего чемпионата.

Всего на SL i-League выступят восемь команд. Единственный представитель СНГ-региона российская Vega Squadron начнет выступление на турнире завтра, в матче против китайской Newbee. Триумфатор первенства с призовым фондом 100 тысяч долларов определится 21 мая.

SL i-League

Китай, Шанхай

Групповой турнир

Второй раунд

TNC Pro Team (Филиппины) – The Alliance (Швеция) – 2:0