Филиппинская Clutch Gamers пропустит турнир в Лос-Анджелесе из-за визовых проблем

Филиппинский коллектив Clutch Gamers будет вынужден пропустить турнир The Summit 7 из-за визовых проблем. Информация появилась на странице организации в социальной сети. LAN-финал пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Посольство США потребовало от игроков оформления спортивных виз категории P-1, однако они уже не успевают подать повторную заявку.

Clutch Gamers получила квоту на Summit благодаря победе в квалификации от Южной Азии. Пока не сообщается, кто заменит команду на заключительном этапе чемпионата, призовой фонд которого составляет 100 тысяч долларов. На LAN-финале выступят сразу три коллектива из СНГ: российские Virtus.pro и Team Empire, а также украинская Natus Vincere.