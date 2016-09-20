Федерация Киберспорта России объявила о старте регистрации на ВКСЛ

Организаторы Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиги сообщили об открытии регистрации команд на официальном сайте сайте турнира. В рамках первого сезона ВКСЛ пройдут соревнования по пяти дисциплинам: Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, League of Legends, FIFA 17 и Hearthstone. Призовой фонд турнира на данный момент составляет 7 миллионов рублей.

Соревнования начнутся 1 октября 2016 года и состоятся в несколько этапов. LAN-финал пройдет в Москве 20 и 21 мая. В лиге могут принять участие учащиеся вузов, максимум по 2 сборные от каждого учебного заведения.