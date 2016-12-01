Российская команда F.R.I.E.N.D.S. вышла в финал нижней сетки WellPlay Invitational #5. В полуфинальном матче "друзья" оказались сильнее европейской команды Prodota Gaming. Для победы россиянам хватило две карты – 2:0. В финале нижней сетки они встретятся с командой экс-игрока The Alliance Akke – Horde. Напомним, что призовой фонд турнира составляет 3 тысячи долларов. В гранд-финал ранее вышел датский коллектив The Imperial.

WellPlay Invitational #5

Нижняя сетка

Полуфинал

F.R.I.E.N.D.S. (Россия) – Prodota Gaming (Европа) – 2:0