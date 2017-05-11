21:11 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

F.R.I.E.N.D.S. дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту

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Коллектив по Dota 2 F.R.I.E.N.D.S. получил дисквалификацию с Кубка России по киберспорту за превышение допустимого регламентом числа замен. Информация появилась на сайте организатора кубка – Федерации компьютерного спорта. Таким образом досрочно стали известны два участника гранд-финала: российская Team Empire и сербская Elements Pro Gaming.

Часть призового фонда в 100 тысяч рублей, полагавшаяся за попадание в шестерку сильнейших, будет распределена среди остальных участников. В дисципле Dota 2 команды разыграют 3,2 миллиона рублей из общего призового фонда 7 миллионов. Обладатель кубка определится 28 мая в московской Yota Arena.

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