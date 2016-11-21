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Execration завоевала путевку на ESL One Genting 2017

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Команда Execration завоевала путевку на ESL One Genting 2017. В финале закрытых квалификаций в Юго-Восточной Азии филиппинский коллектив встречался со своими соотечественниками из Mineski.GGNetwork. В матче до трех побед сильнее оказались Execration - 3:0. Напомним, что ESL One Genting 2017 пройдет с 6 по 8 января 2017 года в Малайзии.

Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, из которых 100 тысяч достанется победителю. В данный момент известны 6 команд-участниц из восьми, оставшиеся две путевки будут разыграны в квалификациях в Малайзии и Китае. В европейских отборочных победу одержала российская команда Virtus.pro. 

ESL One Genting 2017

Закрытые квалификации

Юго-Восточная Азия

Execration (Филиппины) - Mineski.GGNetwork (Филиппины) - 3:0

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