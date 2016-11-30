Execration не примет участия в The Boston Major, их место займет LGD Gaming

Филиппинская команда Execration не сможет принять участия в предстоящем The Boston Major, сообщает пресс-служба организации. Причиной этого стал отказ в получении виз сразу трем игрокам коллектива - Киму "Gabbi" Сантосу, Эйбэду "Abed" Юсопу и Кимуэлю "Kim0" Родису. Место филиппинцев на турнире займет китайская команда LGD Gaming.

Стоит отметить, что, по словам руководства Execration, сотрудники Valve не предоставили вовремя необходимые документы, которые запросили в посольстве. Игроки Execration получат все необходимые документы к тому моменту, когда групповой этап чемпионата будет в самом разгаре.

Ранее LGD Gaming выказывала желание заменить iG.Vitality, испытывающую подобные трудности, но игрокам коллектива удалось добиться получения виз для троих игроков состава.