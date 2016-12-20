Execration не будет менять состав

Филиппинская команда Execration не будет делать изменений в составе во время трансферного окна, информирует пресс-служба организации. Напомним, сегодня Valve сообщила даты весеннего решафла. Команды должны определиться, кто покинет их составы, до 27 декабря. После этого можно будет подписывать новичков вплоть до 9 января 2017 года. Коллективы, которые не намерены вносить изменений, должны подтвердить это на официальном сайте игры.

Состав Execration на сегодняшний день выглядит следующим образом: Ким "Gabbi" Виллафуэрте, Абед "Abed" Юсоп, Джардел "Dj" Мампусти, Адам "343" Шах и Кимуэль "Kim0" Родис.