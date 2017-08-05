Execration и OG разделили очки

В Сиэтле завершился первый матч очередного игрового дня The International 2017, в котором встречались Execration и OG. Командам не удалось выявить победителя – 1:1.

Заключительный этап седьмого чемпионата мира проходит в "Ки-арена" в Сиэтле. На LAN-финал пробились 18 сильнейших команд. По восемь участников из каждой группы выйдут в плей-офф. Четверка сильнейших начнет выступление в верхней сетке. Призовой фонд The International 2017 составляет 23,2 миллиона долларов, что является рекордным показателем для компьютерного спорта.

Сиэтл (США)

The International 2017

Групповой этап

8-й тур

Группа B

Execration – OG – 1:1

Execration: Kim0 – Кимуэль Родис, Nando – Фернандо Мендоза, CartMaN – Джеймс Палатолон Джон, RR – Ральф Ричард Пеньяно, Bimbo – Райан Джей Квай (все – Филиппины)

OG: s4 – Густав Магнуссон (Швеция), n0tail – Юхан Сундштайн (Дания), Fly – Таль Айзик (Израиль), JerAx – Джесси Вайникка (Финляндия), Ana – Анатам Фам (Австралия)