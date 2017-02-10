Европейская Team Liquid впервые в новом сезоне попала на LAN-финал турнира

Европейский коллектив Team Liquid переиграл со счетом 2:0 B)ears финале региональной квалификации к турниру Dota 2 Asia Championships 2017 и завоевал путевку на заключительный этап турнира, который пройдет в конце зимы текущего года в Шанхае. Стоит отметить, что Liquid впервые после летнего трансферного окна пробилась в LAN-финал чемпионата.

После The International 2016 пятерку покинул немец Адриан "FATA" Тринкс, который является основателем и капитаном коллектива B)ears. На данный момент Liquid является первую строчку по показателю суммарного рейтинга MMR ее игроков.