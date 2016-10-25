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Европейская Prodota Gaming победила в открытых отборочных The Boston Major американского региона

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Европейская команда Prodota Gaming одержала победу в американских открытых квалификациях The Boston Major-2016, переиграв в гранд-финале Vegetables Esports Club (США). Таким образом, коллектив заработал право принять участие в закрытых отборах региона, которые пройдут 27 - 31 октября.

Напомним, европейцы приняли решение отбираться на соревнование от американского региона, потому что считают отборочный турнир в Европе значительно более сложным. При этом квот в финальную стадию выделяется одинаковое количество. Правила соревнований не запрещают выступать коллективам в чужом регионе.

Призовой фонд The Boston Major-2016 составит три миллиона долларов.

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