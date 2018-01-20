Evil Geniuses вышла в гранд-финал Galaxy Battles 2

Состав Evil Geniuses по Dota 2 переиграл китайскую VGJ.Thunder в финальном матче верхней сетки плей-офф Galaxy Battles 2. Счет встречи – 2:0. Североамериканская команда вышла в гранд-финал. Ее соперник по решающему поединку определится позднее. Пятерка из Китая продолжит выступление в нижней сетке. В соревновании, которое проходит с 15 по 21 января на Филиппинах, принимали участие восемь коллективов.

Призовой фонд Galaxy Battles 2 составляет 500 тысяч долларов. Напомним, ранее Valve лишила турнир статуса "мэйджора" и оставила без финансовой поддержки, после чего несколько команд, включая Virtus.pro, отказались от участия. Компания-разработчик не хотела чрезмерного вмешательства в личную жизнь киберспортсменов. Согласно местным законам, игроки должны были пройти тест на наркотики в лаборатории, у которой отсутствует лицензия ВАДА.



Булакан (Филиппины) Galaxy Battles 2

Плей-офф

Верхняя сетка

Финал

VGJ.Thunder (Китай) – Evil Geniuses (Северная Америка) – 0:2