Evil Geniuses вышла в гранд-финал Galaxy Battles 2

Состав Evil Geniuses по Dota 2 переиграл китайскую VGJ.Thunder в финальном матче верхней сетки плей-офф Galaxy Battles 2. Счет встречи – 2:0. Североамериканская команда вышла в гранд-финал. Ее соперник по решающему поединку определится позднее. Пятерка из Китая продолжит выступление в нижней сетке. В соревновании, которое проходит с 15 по 21 января на Филиппинах, принимали участие восемь коллективов.
Призовой фонд Galaxy Battles 2 составляет 500 тысяч долларов. Напомним, ранее Valve лишила турнир статуса "мэйджора" и оставила без финансовой поддержки, после чего несколько команд, включая Virtus.pro, отказались от участия. Компания-разработчик не хотела чрезмерного вмешательства в личную жизнь киберспортсменов. Согласно местным законам, игроки должны были пройти тест на наркотики в лаборатории, у которой отсутствует лицензия ВАДА.
Булакан (Филиппины) Galaxy Battles 2
Плей-офф
Верхняя сетка
Финал
VGJ.Thunder (Китай) – Evil Geniuses (Северная Америка) – 0:2
Somehow, these things always happen to us.– Evil Geniuses (@EvilGeniuses) 20 января 2018 г.
We complete the comeback despite a rough start to Game 2 against @Team_VGJ; we've punched our ticket to the Galaxy Battle 2 Grand Finals!
See you tomorrow, and #BleedBlue. pic.twitter.com/EVZaUH3dvF