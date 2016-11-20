Evil Geniuses вышла в финал нижней сетки The Summit 6

Американский коллектив Evil Geniuses вышел в финал нижней сетки The Summit 6. В полуфинале "злые гении" переиграли действующих победителей The International – Wings Gaming. Для победы американцам потребовалось три карты – 3:1. В финале Evil Geniuses сыграет с европейским коллективом OG. Напомним, что ранее путевку в гранд-финал завоевала российская команда Virtus.pro. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов, из которых 42,5 тысячи достанутся победителю. Финал нижней сетки и гранд-финал состоятся в воскресенье, 20 ноября.

The Summit 6

Нижняя сетка

Полуфинал

Evil Geniuses (США) – Wings Gaming (Китай) – 2:1

Evil Geniuses: UNiVeRsE, Cr1t-, SumaiL, zai, Arteezy

Wings Gaming: shadow, bLink, iceice, Faith_bian, y.