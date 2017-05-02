Evil Geniuses – вторая приглашенная команда на EPICENTER: Moscow

Организаторы EPICENTER: Moscow выдали прямое приглашение на турнир команде Evil Geniuses, сообщается на официальный странице соревнования в социальной сети "Вконтакте". Американская организация стала вторым приглашенным коллективом – ранее прямой инвайт получила OG. В финальной части турнира примут участие 10 команд, шесть из которых будут приглашены напрямую, а четыре – пройдут через квалификации. LAN-финал пройдет в московском комплексе "ВТБ Ледовый дворец" с 4 по 11 июня этого года. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов.