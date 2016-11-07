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Evil Geniuses - в гранд-финале Elimination Mode

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Evil Geniuses пробилась в гранд-финал турнира Elimination Mode 2.0. В финале верхней сетки "злые гении" переиграли OG со счетом 2:0. Соперник Evil Geniuses определится 21 ноября в противостоянии финала нижней сетки между Team NP и Digital Chаos.

Ранее планировалось, что турнир будет закончен в конце ноября, однако было принято решение перенести финальные встречи из-за большого количества LAN-финалов в ближайшие дни - впереди команды ждут такие турниры, как Northern Arena Beat Invitational и The Summit 6.

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