Evil Geniuses - в гранд-финале Elimination Mode

Evil Geniuses пробилась в гранд-финал турнира Elimination Mode 2.0. В финале верхней сетки "злые гении" переиграли OG со счетом 2:0. Соперник Evil Geniuses определится 21 ноября в противостоянии финала нижней сетки между Team NP и Digital Chаos.

Ранее планировалось, что турнир будет закончен в конце ноября, однако было принято решение перенести финальные встречи из-за большого количества LAN-финалов в ближайшие дни - впереди команды ждут такие турниры, как Northern Arena Beat Invitational и The Summit 6.