Evil Geniuses – последний полуфиналист The Kiev Major 2017

Североамериканская Evil Geniuses нанесла поражение бразильцам из SG e-sports в матче 1/4 финала плей-офф The Kiev Major 2017 со счетом 2:1. Выигравший коллектив поборется за выход в финал с европейской OG. Южноамериканская команда завершила выступление на турнире и заработала 125 тысяч долларов.

Все встречи стадии игр на выбывание проходят на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Плей-офф

1/4 финала

Evil Geniuses (Северная Америка) – SG e-sports (Бразилия) – 2:1