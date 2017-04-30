Evil Geniuses – последний полуфиналист The Kiev Major 2017

Североамериканская Evil Geniuses нанесла поражение бразильцам из SG e-sports в матче 1/4 финала плей-офф The Kiev Major 2017 со счетом 2:1. Выигравший коллектив поборется за выход в финал с европейской OG. Южноамериканская команда завершила выступление на турнире и заработала 125 тысяч долларов.
Все встречи стадии игр на выбывание проходят на сцене национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первого "мэйджора" в СНГ составляет 3 миллиона долларов.
Киев (Украина)
The Kiev Major 2017
Плей-офф
1/4 финала
Evil Geniuses (Северная Америка) – SG e-sports (Бразилия) – 2:1