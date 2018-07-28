Evil Geniuses и VGJ.Storm – в финале верхней сетки The Summit 9

В Лос-Анджелесе завершился групповой этап The Summit 9. По итогам матчей по круговой системе в формате best-of-2 сразу в финал верхней сетки вышли Evil Geniuses и VGJ.Storm, набравшие по семь очков. Остальные команды начнут плей-офф в нижней сетке. На этой стадии матчи будут проходить до двух побед, а в гранд-финале победитель определится после трех побед.

Соревнование проходит с 25 по 29 июля. Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.

Итог группового турнира: Evil Geniuses, VGJ.Storm – 7 очков; paiN Gaming – 5; Fnatic, OpTic Gaming – 4; Let’s Do It – 3.