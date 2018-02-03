Евгений Золотарев: "Решение об уходе SoNNeikO из Na’ Vi далось нелегко"

Главный исполнительный директор Natus Vincere Евгений Золотарев подчеркнул, что решение об уходе Акбара "SoNNeikO" Бутаева из состава по Dota 2 далось нелегко. При этом он отметил: оно бесповоротно. Кто заменит россиянина, станет известно 5 февраля. В числе возможных претендентов на его место называют серба Никола "LeBron" Поповича, который уже выступал за Na’ Vi, тренера Virtus.pro Ивана "ArtStyle" Антонова, а также не исключается вариант с выступлением Александра "XBOCT" Дашкевича в качестве играющего тренера. Напомним, ранее "Рожденные побеждать" обменяли Владимира "RodjER" Никогосяна на Илью "Lil" Ильюка из Virtus.pro.

– Решение приняла организация, решение сложное, – сказал Золотарев. – Оно далось тяжело как организации, так и мне лично. Я всегда верил в Акбара. С первых дней, с первых его игр за Na’ Vi. Я был одним из инициаторов его возвращения из "Веги".

Он верой и правдой служил Na’ Vi, многое сделал. Он повзрослел, поумнел, но все еще есть отголоски тех проблем, с которыми мы сталкивались и ранее. Сейчас команда весьма негативно настроена по отношению к нему. Я предложил ему подумать о своих действиях, переосмыслить и поговорить с ребятами. У нас принято давать шанс. Тем не менее, он сказал, что этого делать не будет, поэтому это решение уже бесповоротно.