"EternaLEnVy" и "Sneyking" покинули compLexity Gaming. "Skemberlu" перешел в запас

Североамериканская организация compLexity Gaming (Dota 2) сообщила, что Джеки "EternaLEnVy" Мао и Цзинцзюнь "Sneyking" ушли из команды. В coL уточнили, что игроки сами приняли такое решение. В публикации также отметили, что керри клуба Ролен Андре "Skemberlu" Габриэль Онг перешел в запас.

Переведенный в запас "Skemberlu" 2 ноября оказался в центре скандала из-за расистской шутки. В лобби перед матчем с командой Royal Never Give Up он написал ching chong, обращаясь к сопернику. Эта фраза пародирует произношение жителей Китая и часто используется в оскорбительном контексте. После этого Team Aster и Vici Gaming призвали Valve следить за проявлениями расизма на профессиональной сцене. Американская компания ответила, что наказывать игроков за подобное поведение должны организации.