EternalEnvy и его новая команда едут на The Boston Major

Закончились закрытые отборочные к The Boston Major в американском регионе. Путевки на главный турнир осени завоевали Team NP и compLexity – первые пробились на LAN-финалы через сетку виннеров, а compLexity, уступив в финале команде Джеки Мао, воспользовались своим вторым шансом, переиграв в финале нижней сетки перуанский коллектив Infamous.

Напомним, что The Boston Major пройдет в США с 3 по 10 декабря. Призовой фонд турнира составляет 3 миллиона долларов. В данный момент определены 14 из 16 участников турнира, две оставшиеся команды будут выявлены по итогам финалов закрытых квалификаций в китайском регионе, в которых примут участие LGD Gaming, LGD.ForeverYoung и iG Vitality.