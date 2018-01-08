Еще три команды снялись с Galaxy Battles 2018

Филиппинская Mineski, китайская Newbee и польская Team Kinguin отказались от участия в Galaxy Battles 2018, который лишили статуса "мэйджора". Ранее подобное решение приняли Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret и OpTic Gaming. На данный момент неизвестно, кто заменит эти коллективы и состоится ли турнир вообще.

Соревнование, запланированное на 15-21 января, лишилось финансовой поддержки Valve, и на нем не будут разыгрываться очки DPC. Это произошло из-за местных законов, согласно которым киберспортсмены должны пройти тестирование на наркотики.

На данный момент участниками Galaxy Battles 2018 остаются Evil Geniuses, LGD.Forever Young, VGJ.Thunder, OG, Team Spirit, TNC Pro Team, paiN Gaming, Infamous.