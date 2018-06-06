Еще два коллектива покинули "супермэйджор"

Китайская Newbee нанесла поражение соотечественникам из VGJ.Thunder в матче 2-го раунда нижней сетки плей-офф China Dota2 Supermajor со счетом 2:0. Уступивший коллектив покидает турнир, победившая команда теперь встретится с Vici Gaming, которая взяла верх над Mineski в параллельной встрече.

Напомним, российская Virtus.pro дошла до полуфинала верхней сетке плей-офф, где сыграет против PSG.LGD, представляющей футбольный клуб "ПСЖ".

"Супермэйджор" проходит со 2 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.

Шанхай (Китай)

China Dota2 Supermajor

Плей-офф

Нижняя сетка

2-й раунд

Newbee – VGJ.Thunder – 2:0

Mineski – Vici Gaming – 1:2