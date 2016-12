EPICENTER: Moscow представлен в номинации "Самый запоминающийся турнир года" по версии GosuGamers

Авторитетный киберспортивный портал GosuGamers запустил голосование на премию GosuAwards в дисциплине Dota 2. Оно продлится до 29 декабря, а результаты будут объявлены 30 декабря. В общей сложности награды получат победители в 15 номинациях.

Московский турнир EPICENTER, проходивший с 9 по 16 мая в российской столице, представлен в номинации "Событие года". Призовой фонд соревнования составлял 500 тысяч долларов, половина из которых досталась триумфатору Team Liquid. Второе место заняла Newbee, замкнула тройку OG.

Конкурентами EPICENTER: Moscow являются The Manila Major 2016, The Summit 6, The Boston Major 2016 и ESL One Frankfurt 2016.