19:41 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

EPICENTER: Moscow победил в номинации "Турнир года" на GosuAwards

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Московский турнир по Dota 2 – EPICENTER: Moscow – стал победителем в номинации "Турнир года" на премии GosuAwards от авторитетного портала gosugamers.net. Соревнования с призовым фондом 500 тысяч долларов были проведены российской киберспортивной организацией ESforce в мае 2016 года. В борьбе за награду EPICENTER обошел два турнира от Valve: The Manila Major и The Boston Major, с призовым фондом по 3 миллиона долларов на каждый. Стоит отметить, что организаторы соревнований стали обладателями аналогичной премии по дисциплине Counter Strike.

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Материалы REN-TV

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