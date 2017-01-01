EPICENTER: Moscow победил в номинации "Турнир года" на GosuAwards

Московский турнир по Dota 2 – EPICENTER: Moscow – стал победителем в номинации "Турнир года" на премии GosuAwards от авторитетного портала gosugamers.net. Соревнования с призовым фондом 500 тысяч долларов были проведены российской киберспортивной организацией ESforce в мае 2016 года. В борьбе за награду EPICENTER обошел два турнира от Valve: The Manila Major и The Boston Major, с призовым фондом по 3 миллиона долларов на каждый. Стоит отметить, что организаторы соревнований стали обладателями аналогичной премии по дисциплине Counter Strike.