00:24 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

EPG заменит Wings на хорватском турнире Dota Pit

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Европейский коллектив Elements Pro Gaming заменит действующих чемпионов мира китайскую Wings на турнире Dota Pit. Коллектив из поднебесной был вынужден пропустить соревнования из-за проблем с получением виз. Аналогичная проблема коснулась другой команды из Китая – Newbee, вместо которой выступит Invictus Gaming. EPG остановилась в шаге от прямого попадания на турнир после поражения от OG со счетом 3:2 в финале европейских квалификаций к Dota Pit. Соревнования с призовым фондом 125 тысяч долларов пройдут с 20 по 22 января в хорватском городе Сплит.

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Материалы REN-TV

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