EPG заменит Wings на хорватском турнире Dota Pit

Европейский коллектив Elements Pro Gaming заменит действующих чемпионов мира китайскую Wings на турнире Dota Pit. Коллектив из поднебесной был вынужден пропустить соревнования из-за проблем с получением виз. Аналогичная проблема коснулась другой команды из Китая – Newbee, вместо которой выступит Invictus Gaming. EPG остановилась в шаге от прямого попадания на турнир после поражения от OG со счетом 3:2 в финале европейских квалификаций к Dota Pit. Соревнования с призовым фондом 125 тысяч долларов пройдут с 20 по 22 января в хорватском городе Сплит.