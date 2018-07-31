Ензо "Timado" Гианоли: "Быть лучшим в Южной Америке – это как быть королем отбросов"

Перуанский киберспортсмен Ензо "Timado" Гианоли, известный по выступлениям за Infamous, VGJ.Storm и несколько миксов, выразил мнение, что уровень южноамериканской сцены заметно уступает другим регионам. Игрок подчеркнул, что проведет следующий год в Европе, однако это обусловлено семейными обстоятельствами, а не карьерой.

– Скорее всего, следующий год я проведу в Европе, – приводит cybersport.ru слова Timado. – Есть мнение, что команды из Южной Америки хорошо выступают в группах или, по крайней мере, выглядят многообещающе. Но на большой сцене они просто сыпятся, особенно в сетке лузеров.

Быть лучшим в Южной Америке – это как быть королем отбросов. Я был в лучшей команде региона, и это именно то, что я имею ввиду.