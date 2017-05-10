21:10 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Экс-игрок российской Vega Squadron "Mag" будет выступать за филиппинскую Mineski.GGNetwork

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Бывший игрок российской Vega Squadron Андрей "Mag" Чипенко будет выступать за Mineski.GGNetwork. Украинский киберспортсмен, покинувший прошлый коллектив в марте этого года, заменил в составе филиппинской команды Ли "kyxY'" Канг Янга. При этом организация устроит новой пятерке испытательный период, по окончании которого будут приняты финальные решения. Пробный состав Mineski.GGNetwork выглядит следующим образом: Райан "Bimbo" Джей Квай (Филиппины), Чай "Mushi" Е Фун (Малайзия), Андрей "Mag" Чипенко (Украина), Адам Эрванн Шах "343" бин Ахтар Хуссейн (Малайзия), Майкл "ninjaboogie" Росс (Филиппины).

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