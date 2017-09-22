Экс-игрок OG "Ana" не выплачивал процент с призовых своему агенту

Wobbly, агент экс-игрока OG Анатана "Ana" Фама, обвинил своего подопечного в неисполнении контрактных обязательств. По его словам, в 2016 году между ним и Ana был заключен договор, по которому Wobbly помогал австралийцу трудоустроиться в профессиональные киберспортивные организации.

Взамен игрок был обязан выплачивать 30 процентов от своих заработков. И это не только зарплата от команды и часть призовых, но также и другие доходы, включая подарки и спонсорские отчисления. Позднее по инициативе самого Wobbly размер отчислений был уменьшен до 10 процентов. Тем не менее, Ana перестал выходить на связь, и не расплатился со своим агентом.

По подсчетам esportearnings.com, за два года Фам заработал чуть больше 600 тысяч долларов, из которых десятая часть полагается Wobbly. Как заявил агент, он хочет, чтобы Ana извинился и выплатил положенную по контракту сумму. Он пообещал, что если Фам вернет деньги, они пойдут на благотворительность.