EHOME.X подозревают в договорном матче

Китайскую EHOME.X обвинили в преднамеренном поражении. Пользователи портала Reddit.com отметили нелогичные действия команды в матче квалификации SL i-League Season 3 с Avalon Club. Сообщается, что игроки допускали грубые ошибки на протяжении всего противостояния. При этом перед игрой на сайте vpgame были сделаны необычно крупные ставки на аутсайдера – Avalon Club. Посетители Reddit обратились к Valve и SLTV с просьбой провести расследование по этому случаю.
Donald&
В Китае как и везде, да и как в остальном футбольном мире, так же конечно есть договорные матчи. Чего тут удивляться, гоняют и гоняют. Я и сам ставил на азиатские, точнее японские договорные игры от vipscore.in и проходили они так же гладко как и матчи из других чемпионатов. Единственное в этой игре то, что китайцев просто заметили. Играть надо было аккуратнее, тогда матч прошел бы тихо и его бы не заметили.
20:03