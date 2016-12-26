19:27 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

EHOME.X подозревают в договорном матче

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Китайскую EHOME.X обвинили в преднамеренном поражении. Пользователи портала Reddit.com отметили нелогичные действия команды в матче квалификации SL i-League Season 3 с Avalon Club. Сообщается, что игроки допускали грубые ошибки на протяжении всего противостояния. При этом перед игрой на сайте vpgame были сделаны необычно крупные ставки на аутсайдера – Avalon Club. Посетители Reddit обратились к Valve и SLTV с просьбой провести расследование по этому случаю.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Donald&

В Китае как и везде, да и как в остальном футбольном мире, так же конечно есть договорные матчи. Чего тут удивляться, гоняют и гоняют. Я и сам ставил на азиатские, точнее японские договорные игры от vipscore.in и проходили они так же гладко как и матчи из других чемпионатов. Единственное в этой игре то, что китайцев просто заметили. Играть надо было аккуратнее, тогда матч прошел бы тихо и его бы не заметили.

20:03

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