EHOME.X подозревают в договорном матче

Китайскую EHOME.X обвинили в преднамеренном поражении. Пользователи портала Reddit.com отметили нелогичные действия команды в матче квалификации SL i-League Season 3 с Avalon Club. Сообщается, что игроки допускали грубые ошибки на протяжении всего противостояния. При этом перед игрой на сайте vpgame были сделаны необычно крупные ставки на аутсайдера – Avalon Club. Посетители Reddit обратились к Valve и SLTV с просьбой провести расследование по этому случаю.