EHOME вернула "LaNm" в состав по Dota 2

Китайский киберспортсмен Чжан "LaNm" Чжичэн покинул позицию тренера команды EHOME по Dota 2 и вернулся в состав в качестве игрока, сообщает пресс-служба организации. Напомним, после неудачного для команды The Boston Major 2016 "LaNm" объявил о том, что ему необходим отдых. Однако после перестановок в ростере EHOME проиграла китайские отборочные на SL i-League Season 3 и Dota 2 Asia Championships 2017. После этого руководство принял решение вернуть "LaNm" в основной состав. Отметим, что эта замена автоматически лишила EHOME возможности получить прямое приглашение на предстоящий The Kiev Major.