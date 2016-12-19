17:51 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

EHOME потерпела 25-е поражение в рамках D2PL

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Китайский коллектив EHOME проиграл со счетом 2:0 соотечественникам из Vici Gaming в рамках группового этапа турнира Dota 2 Professional League, организованного Министерством культуры и спорта страны. На данный момент EHOME замыкает турнирную таблицу со статистикой 8 побед и 25 поражений. После победы Vici Gaming поднялась на 6-е место. Всего в соревновании принимают участие 10 коллективов из Поднебесной. Стоит отметить, что замыкающие таблицу EHOME и Wings показали наилучший результат среди китайских команд на прошедшем The International 2016.

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