EHOME потерпела 25-е поражение в рамках D2PL

Китайский коллектив EHOME проиграл со счетом 2:0 соотечественникам из Vici Gaming в рамках группового этапа турнира Dota 2 Professional League, организованного Министерством культуры и спорта страны. На данный момент EHOME замыкает турнирную таблицу со статистикой 8 побед и 25 поражений. После победы Vici Gaming поднялась на 6-е место. Всего в соревновании принимают участие 10 коллективов из Поднебесной. Стоит отметить, что замыкающие таблицу EHOME и Wings показали наилучший результат среди китайских команд на прошедшем The International 2016.