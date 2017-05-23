EHOME подписала двух чемпионов мира, несмотря на запрет профсоюза

Китайская организация EHOME утвердила состав по Dota 2, который выступит на предстоящих отборочных соревнованиях к чемпионату мира – The International 2017. Коллектив пополнили Чжан "y`" Липин и Чжан "Faith_bian" Жуйда. Оба игрока ранее выступали за Wings Gaming. Вместе со своей прошлой командой они стали чемпионами мира в прошлом году.

Напомним, что на прошлой неделе Ассоциация китайских киберспортсменов (ACE) запретила командам заключать контракты с членами Wings, так как последние разорвали договор с бывшим работодателем в одностороннем порядке. На данный момент не известно, будут ли применены санкции к EHOME со стороны профсоюза. Отборочные к The International стартуют в конце июня.