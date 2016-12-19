EHOME опустилась на последнее место D2PL

Китайский коллектив EHOME уступил со счетом 2:0 соотечественникам из IG.Vitality в рамках группового этапа турнира Dota 2 Professional League, проводимого при поддержке Министерства спорта и культуры страны. На данный момент EHOME занимает последнее место в итоговой таблице со статистикой 8 побед при 21 поражении. На предпоследней строчке со статистикой 9 побед и 27 поражений расположилась Wings – действующий чемпион мира. Примечательно, что EHOME и Wings показали наилучший результат из китайских команд на прошедшем The International 2016.