EHOME.Keen победила во вторых открытых отборочных The Boston Major китайского региона

Команда EHOME.Keen обыграла Newbee Young в гран-финале второго раунда открытых отборочных The Boston Major 2016 китайского региона. Счет решающего поединка – 2:0. Напомним, что в первой квалификации победу одержал другой состав EHOME – EHOME.X. Оба коллектива поборются за право попасть в финальную стадию на закрытых отборочных своего региона.

Квалификации пройдут с 27 по 31 октября в четырех регионах, от каждого из которых на основную часть турнира поедет по две команды. The Boston Major 2016 пройдет в Бостоне с 3 по 10 декабря. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.