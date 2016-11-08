EG отобралась на хорватский Dota Pit

Коллектив Evil Geniuses со счетом 3:1 победил канадскую NP в финале североамериканских квалификаций к Dota Pit League и завоевал слот на LAN-финал турнира, который пройдет в хорватском Сплите с 20 по 22 января. Призовой фонд соревнований составит 125 тысяч долларов.

В турнире примут участие восемь команд, четыре из которых получили прямое приглашение от организаторов. Среди них две сильнейших пятерки последнего The International: китайская Wings и американская Digital Chaos. Еще четыре коллектива определились в ходе региональных квалификаций. СНГ-регион представит российская Virtus.pro.