Китайский коллектив Wings Gaming переиграл со счетом 2:0 американскую DigitalChaos во втором раунде нижней сетки плей-офф турнира The Summit 6. В следующем этапе победитель The International 2016 встретится с американской Evil Geniuses, ранее переигравшей канадскую NP со счетом 2:0. Соревнования с призовым фондом 100 тысяч долларов проходят в Лос-Анджелесе. Победитель The Summit 6 определится 20 ноября.