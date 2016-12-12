22:56 12 декабря | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

EG и Alliance перейдут под управление бывших игроков

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Представители стриминговой платформы Twitch объявили об отсоединении организаций Evil Geniuses и The Alliance от холдинга. Управление команд теперь перейдет в руки бывших игроков, ранее защищавших цвета этих коллективов. Питер "ppd" Даггер, выступавший за североамериканскую EG, теперь будет занимать должность CEO. Джонатан "Loda" Берг, ставший чемпионом The International 2013 в составе шведской Alliance, также займет руководящую позицию в своем бывшем коллективе. Напомним, что Twitch приобрела контрольный пакет акций команд в 2014 году.

– Я очень рад видеть, что Twitch разделяет наши взгляды и помогает нам, предоставляя необходимые инструменты для развития и расширения организации, – Заявил Берг в официальном пресс-релизе. – Благодаря поддержке и партнерству с Twitch мы готовы к будущему.

 

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