EG и Alliance перейдут под управление бывших игроков

Представители стриминговой платформы Twitch объявили об отсоединении организаций Evil Geniuses и The Alliance от холдинга. Управление команд теперь перейдет в руки бывших игроков, ранее защищавших цвета этих коллективов. Питер "ppd" Даггер, выступавший за североамериканскую EG, теперь будет занимать должность CEO. Джонатан "Loda" Берг, ставший чемпионом The International 2013 в составе шведской Alliance, также займет руководящую позицию в своем бывшем коллективе. Напомним, что Twitch приобрела контрольный пакет акций команд в 2014 году.

– Я очень рад видеть, что Twitch разделяет наши взгляды и помогает нам, предоставляя необходимые инструменты для развития и расширения организации, – Заявил Берг в официальном пресс-релизе. – Благодаря поддержке и партнерству с Twitch мы готовы к будущему.