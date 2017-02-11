Effect взяла верх над Vega Squadron в первом раунде плей-офф квалификации DAC 2017

Российская команда Effect нанесла поражение российско-украинскому коллективу Vega Sqaudron в матче первого раунда плей-офф отборочного турнира Dota 2 Asia Championships 2017 в СНГ-регионе. Счет поединка – 2:0. В финале верхней сетки Effect встретится с победителем пары Team Empire – Team Spirit. Проигравшие команды продолжат выступление в нижней сетке.

LAN-финал DAC 2017 пройдет в конце марта в Шанхае. В нем примут участие приглашенные Wings Gaming и Newbee из Китая, европейская OG, американская Evil Geniuses, а также победители региональных отборов в Европе, Южной Азии, Америке, Китае и СНГ.