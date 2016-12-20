Джеки Мао сохранит состав канадской NP

Состав канадской организации Team NP не претерпит изменений в текущее трансферное окно, заявили представители команды на своей странице в социальных сетях. Капитаном и основателем канадской пятерки является Джеки "EternaLEnVy" Мао. Коллектив был сформирован в сентябре текущего года.
На The Boston Major в начале декабря команда вошла в восьмерку сильнейших коллективов мира. Трансферное окно в Dota 2 продлится до 9 января 2017 года.
There will be no changes to the @NPDotA roster for the upcoming Major season! pic.twitter.com/S7veBuqTRe– Team NP (@NPDotA) 19 декабря 2016 г.