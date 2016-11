Российские коллективы Fantastic Five и Virtus.pro вышли в полуфинальную стадию европейских квалификаций к турниру ESL One Genting, LAN-финал которого пройдет в начале 2017 года в Гентинге, Малайзия. Соперником VP в матче за выход в финал станет греческая Ad Finem. Стоит отметить, что коллективы недавно встречались в финале квалификаций к The Boston Major, где победу праздновали греки. Во втором полуфинале F5 встретится с OG, выступающей под флагом европейского союза.