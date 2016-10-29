Два состава LGD вышли в плей-офф квалификаций к Boston Major

По итогам группового этапа закрытых квалификаций китайского региона к The Boston Major 2016 команды LGD и LGD.Forever Young заняли первое и второе место в таблице. Всего в групповой стадии турнира приняло участие 10 команд из Китая, четыре из которых вышли в плей-офф. Они разыграют две путевки на LAN-финал турнира с призовым фондом 3 миллиона долларов.

Первый полуфинальный поединок между LGD и IG.Vitality стартует 30 октября. Стоит отметить, что согласно регламенту соревнований, победитель группового этапа имеет право сам выбрать себе соперника из команд, занявших третье и четвертое место.