DreamLeague выделит квоту для СНГ, чтобы сохранить статус "мэйджора"

Организаторы DreamLeague изменили регламент турнира через день после анонса. В обновленной версии были перераспределены квоты. Регион СНГ получит отдельный слот на LAN-финале. В первой версии регламента команды с постсоветского пространства должны были выступать в европейском регионе. Коллективы из Южной Америки отделил от Северной Америки.

Таким образом правила DreamLeague не будут противоречить установке от разработчика игры – компании Valve, которая обязала проводить квалификацию во всех шести регионах для получения статуcа Major-турнира. При получении этой категории Valve удваивает призовой фонд чемпионата за счет своих средств.

Призовой фонд LAN-финала DreamLeague составит миллион долларов. Отборочные соревнования стартуют в начале сентября. Заключительный этап первенства пройдет с 1 по 4 декабря в рамках фестиваля DreamHack Winter.